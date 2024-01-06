NBA／湖人季中賽奪冠後13戰吞10敗 詹姆斯想叫大兒子來幫忙

以7連勝姿態風光贏得聯盟首屆季中錦標賽的洛杉磯湖人，大概會希望時間永遠停留在擊敗溜馬的那一刻。

今年賽季打到季中錦標賽結束時，湖人取得14勝9敗的成績，但包含今天敗給灰熊的比賽在內，湖人在那之後的13場比賽中苦吞10敗，排名跌出西區10名之外。

被問到是否有信心可以讓球隊恢復到季中錦標賽的表現，重新成為奪冠競爭者，詹姆斯（LeBron James）表示：「在拉斯維加斯我們只打了兩場比賽，樣本數真的太少了。所有人都對我們在那裡的表現感到興奮，不斷地提起拉斯維加斯，但那時候也只打了四強和冠軍戰2場比賽。」

The Grizzlies hit a SEASON-HIGH 23 3-pointers in their win over the Lakers 🔥 pic.twitter.com/KmH85ABqSR — NBA (@NBA) 2024年1月6日

對湖人來說更難受的情況是，詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）在面對灰熊各拿超過30分，本季第2次出現這種表現，但兩次都落敗。

而當里夫斯（Austin Reaves）賽後向詹姆斯提到他的大兒子布朗尼（Bronny James）明天是否會擔任南加大的先發時，詹姆斯認為是時候了，接著突然語出驚人：「他現在就能來為我們打球，輕而易舉。」

雖然看得出來這只是一句玩笑話，但多少也能嗅出詹姆斯對於球隊狀態的一些不滿情緒。

至於先前傳出因調度和溝通問題屢遭質疑的湖人主帥漢姆(Darvin Ham)，眼下的信任問題加上戰績跌落谷底，讓他的帥位似乎看起來搖搖欲墜

對此，漢姆也表示，「我受夠了人們因為我們的一場比賽就非死即活的，這很荒謬。賽季就像是一場漫長的馬拉松，我們需要阻絕外界所有的噪音，然後專注於如何讓我們變得更好。」