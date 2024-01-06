NBA／湖人低潮被放大檢視 教頭：賽季像馬拉松要看整體
洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天攻下全場最高32分，無奈球隊還是以113比127不敵曼菲斯灰熊，讓他賽後直呼「爛透了」。
勇奪NBA首屆季中錦標賽冠軍後，湖人隊隨即陷入低潮，加上此役敗給灰熊隊，不僅苦吞4連敗，近13戰更是輸了10場。不過，湖人總教練漢姆（DarvinHam）認為，NBA就像是馬拉松比賽，必須看整體局勢，「確實遇到艱難的時刻，但我們在前段時間也有打出高水準比賽，所以要回到那個狀態。」
本場上陣逼近39分鐘，攻下全場最高32分的詹姆斯，賽後更直言，「我們現在的表現就是爛透了。」被問到湖人是否有機會回到季中錦標賽4強戰、冠軍戰的水準時，詹姆斯認為，那僅是2場比賽的小樣本，「我們處理好那個比賽，但那真的只是2場比賽。」
貢獻31分、6籃板、4助攻的湖人球星戴維斯（Anthony Davis）則提到，穿上湖人球衣，容易被外界用放大鏡檢視，甚至受到很多指責，「我們有幾場比賽沒打好，連續輸了幾場球，但絕對不能失去信心，必須在休息室團結一致，找出擺脫困境的方法。」
灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）透露，已經有段時間沒有在湖人主場贏球，「尤其他們是去年在季後賽首輪擊敗我們的球隊，所以這是一場重要的勝利，我們也能從這場比賽得到更多動力。」隨著金州勇士今天擊敗底特律活塞，目前湖人隊以17勝19負，滑落至西區第11名。
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