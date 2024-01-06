NBA／「變髮圖強」庫明加獲「重用」 柯爾：理解大家都想打球

勇士陣中年輕球員庫明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody）在今天比賽之前針對本身上場時間和定位問題強烈表達不滿，甚至透露已經逐漸失去對於教練團的信任，而柯爾（Steve Kerr）也直言，若有不滿最好當面私下來討論，公開到檯面只會模糊焦點。又一次的茶壺內風暴來襲，也讓勇士面臨新的考驗。

有意思的是，在擊敗活塞的比賽中，賽前把辮子頭剃成小平頭的庫明加，上場時間來到全隊最高的35分38秒，並且打到第四節最後，相較之下，維金斯（Andrew Wiggins）僅替補上場打了18分36秒。庫明加雖只得到11分6籃板，但正負值+16，是勇士全隊最高。

賽後談到了庫明加的怨言和此戰的上場時間，柯爾表示：「我認為他今晚表現不錯，他是個年輕人，他想要打球，我只是告訴他每個人都想打球，我們有很多人可以打，所以每個晚上情況可能都有些不同。」

Kuminga chopped off pic.twitter.com/zNi9hmYNho — Overtime (@overtime) 2024年1月6日

「昨天是維金斯打到了比賽最後，而今晚則是庫明加。我覺得他做得很好。他在場上的傳球很好，同時對康寧漢（Cade Cunningham）和波格丹諾維奇的防守也很好。」

由於保羅（Chris Paul）因左手骨折確定要動手術，至少要缺席一段時間，柯爾也表明波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和喬瑟夫（Cory Joseph）將承擔更多控球的時間和任務，穆迪（Moses Moody）也會重回輪替陣容中。

「很興奮能讓穆迪重新上場。聽到球迷們高呼他的名字感覺很棒。」柯爾說。