NBA／無懼KD缺席！艾倫9顆三分創生涯新高 感謝隊友無私

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）因腿筋傷勢持續缺席今天對熱火的比賽，這是他連續3場比賽作壁上觀，本季累積7場；不過主場面對強敵熱火，太陽顯然沒有因為「大哥」不在而受到太大影響。

艾倫（Grayson Allen）奮力攻下31分，單場9顆三分球創下生涯紀錄，也追平太陽隊史紀錄。在艾倫的火力放送下，太陽前三節打完取得將近20分的領先優勢，最終以113比97輕取熱火，取得最近6場比賽的第5勝。

All of Grayson Allen's career-high NINE 3-pointers on way to 31 PTS and a Suns W 🔥🎯 pic.twitter.com/gRx8n7qLVf — NBA (@NBA) 2024年1月6日

過去太陽共有5位球員單場投進9記三分球，分別是沙米特（Landry Shamet）、強森（Cameron Johnson）、拜恩斯（Aron Baynes）、佛萊（Channing Frye）和理查森（Quentin Richardson）。至於艾倫曾有2次單場投進8顆三分球，都是在今年賽季加盟太陽後所創下。

「艾倫今晚的手感太好了，所以我就是盡量把球傳給他」比爾（Bradley Beal）賽後稱讚艾倫的狀態。同樣地，艾倫也很感激比爾和布克的無私傳導。

比爾這場比賽得到25分9助攻8籃板，布克（Devin Booker）則是補上20分10助攻5籃板，兩人聯手帶動球隊一共送出30次助攻，讓熱火防線難以招架。

「我們擁有一個無私的團隊，」艾倫說，「如果沒有比爾和布克的傳球助攻，我就不會在三分線外出手14次。我很感謝能和這樣的球星一起打球。」

阿德巴約（Bam Adebayo）拿到28分10籃板但只有傳出1次助攻，勒夫（Kevin Love）替補出發得到20分7籃板；赫洛（Tyler Herro）手感低迷，17投僅4中，獲得9分6助攻4籃板。熱火團隊命中率僅41.0%，三分球37投10中。

「今晚我們的防守表現可能是今年執行最好的其中一場。即使沒有巴特勒（Jimmy Butler），熱火還是很難防守，大家都很努力把對手逼出禁區。」

統計顯示，杜蘭特本季缺席的7場比賽中，太陽取得5勝2敗的成績。目前太陽戰績19勝16敗，排名西區第8，落後第6名的獨行俠有1.5場勝差。

鳳凰城當地媒體透露，杜蘭特有望在台灣時間下週一對灰熊的比賽中復出。