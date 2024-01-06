NBA／保羅左手骨折預計下週動手術 勇士戰力雪上加霜
靠著柯瑞（Stephen Curry）最後時刻甦醒的連續外線神射，勇士才在自家艱辛地擊敗剛創下28連敗紀錄的活塞；然而勝利的喜悅稍縱即逝。
據報導指出，老牌控衛保羅（Chris Paul）因左手傷勢預計要在下週動手術，何時才能重返球場，目前仍是未知數。
保羅是在第三節中一次準備衝搶籃板的過程中被撞傷左手，之後他直接走回休息室接受檢查和治療，並未再上場。檢查結果顯示，保羅出現左手骨折的情況，要接受手術治療，如此一來勢必對勇士戰力造成巨大衝擊。
總教練柯爾（Steve Kerr）表示，在保羅缺席期間，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和喬瑟夫（Cory Joseph）將承擔更多控球的時間和任務，穆迪（Moses Moody）也會重回輪替陣容中。
勇士本季可說是走得跌跌撞撞，場內場外問題不斷，好不容易等到格林（Draymond Green）即將解禁，保羅卻要進入傷兵名單，而維金斯（Andrew Wiggins）的低潮和庫明加（Jonathan Kuminga）等小將的不滿聲浪也持續衝擊著全隊。
目前球隊戰績17勝18敗，5成勝率成了一個無解關卡，就連附加賽有沒有門票可拿也是個問號。
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