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NBA／庫明加放話後勇士上場最久 柯瑞末節連續神射險勝活塞
昨天在領先優勢下慘遭金塊絕殺的勇士，今天「背靠背」在家迎接爐主活塞又差點讓憾事重演，所幸靠著柯瑞（Stephen Curry）關鍵時刻包含3記三分球在內獨拿14分，帶領勇士在驚濤駭浪中以113比109勝出。
前三節14投僅4中拿12分的柯瑞，最後是得到26分6籃板4助攻；湯普森（Klay Thompson）得到19分4助攻3籃板，同樣有10分集中第四節，攻守兩端帶給球隊不小助益。薩里奇（Dario Saric）17分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）11分5籃板5助攻，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）11分9籃板。
賽前因為前場被冰而心生不滿的庫明加（Jonathan Kuminga），此戰直接打到比賽最後，上場時間全隊最高，雖然只有11分6籃板進帳，不過他正負值達+16，居全隊之冠，某種程度也算是證明了自己的價值。
前三節打完僅落後勇士4分的活塞，第四節中一度輸到11分之多，但後續打出19比7的攻勢，反而超前對手；但最後關頭還是沒能擋住柯瑞的外線神射，無緣拿到本季第4勝。
康寧漢（Cade Cunningham）又拿到30分5籃板3助攻，杜倫（Jalen Duren）13分12籃板，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）19投僅5中，只獲得12分。在結束28連敗紀錄之後，活塞近期又吞下3連敗。
勇士贏球之餘卻傳出噩耗，老牌控衛保羅（Chris Paul）在這場比賽第三節就因左手受傷提前退場，賽後宣佈他將會動手術治療，對勇士來說無疑又是一大打擊。
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