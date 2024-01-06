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NBA／不確定席亞康會續約留下？傳國王退出交易談判

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
國王傳出已經退出席亞康爭奪戰。 美聯社
國王傳出已經退出席亞康爭奪戰。 美聯社

才傳出認真考慮爭取交易席亞康（Pascal Siakam）的國王，如今似乎又出現新的變化。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）一改先前的說法，表示國王目前已經傳出退出與暴龍的交易談判。

就在阿努諾比（OG Anunoby）被送到紐約尼克之後，席亞康成為市場上熱門的交易人選，查拉尼亞也指出國王會認真考慮進行相關談判，包括拿出巴恩斯（Harrison Barnes）、赫爾特（Kevin Huerter）等籌碼。如今事情卻是出現變化。

雖然國王並沒有特別提出退出交易談判的理由，但一般認為主要原因可能在於席亞康即將在今年夏天成為完全自由球員，而他們可能有所告知，即使季中啟動交易，他將不會與國王完成續約。如此一來，只有半年時間的使用期，對於國王來說交易代價實在太高了。

國王在以福克斯（De'Aaron Fox）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）和2年級生穆雷（Keegan Murray）為主軸的核心體系下，年輕和未來性成為最大優勢，後續如何補強適合人選將是球隊突破季後賽首輪乃至於走得更遠的重要關鍵。

查拉尼亞認為現階段即使沒有要追求席亞康，國王仍應該積極透過交易追求可能會帶給球隊改變的球員。

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