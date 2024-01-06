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NBA／快艇打爆鵜鶘奪5連勝 哈登總得分超越「Logo Man」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈登達成得分里程碑。 美聯社
哈登達成得分里程碑。 美聯社

先前生涯助攻數才剛超越威肯斯的哈登（James Harden），今天又迎來新的里程碑。面對鵜鶘一戰，哈登拿下8分13助攻，生涯總得分累積25197分，超越永遠的「Logo Man」衛斯特（Jerry West），排名挺進到史上第23名。

在現役球員中，哈登的總得分也是高居第3，僅次於詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）

快艇此役靠著第二節和第三節打出66比42的猛烈攻勢，前三節打完已經拉開多達24分的巨大差距，喬治（Paul George）和哈登在第四節完全沒有上場。

喬治只打三節就砍進6記三分球，拿下24分7籃板，雷納德（Kawhi Leonard）19分9籃板，祖巴茲（Ivica Zubac）15分8籃板。

快艇自耶誕節以來已經打出5連勝，近16場比賽只輸了2場，戰績來到22勝12敗，排名西區第4，和雷霆僅剩1場勝差。

鵜鶘慘敗終結4連勝之餘還損兵折將，威廉森（Zion Williamson）僅打19分鐘就因傷提前退場，只得到12分6籃板；英格倫（Brandon Ingram）與麥凱倫（C.J. McCollum）同樣都是進帳12分，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）13分11籃板。

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