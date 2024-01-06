NBA／溜馬單場50助攻破隊史紀錄 本季已8度轟140分
溜馬隊在今天出戰老鷹隊的比賽中單場狂送50次助攻，其中主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）僅出賽三節、25分鐘就拿下10分、18助攻、8籃板，幫助溜馬以150：116擊敗老鷹，且本賽季已經是第8度得分在140分以上，創下聯盟近40年來的單季新高。
身為聯盟本季進攻火力最凶猛的球隊，溜馬在今天與老鷹之戰賽前已經拉出一波5連勝，且平均得分高達129.4分，包括對戰尼克、公鹿得分都在140分以上，而今天面對前一次交手就轟下157分的老鷹，溜馬更是打得格外順手。
溜馬今天除了哈利伯頓送出18次助攻外，近期狀態同樣不錯的麥克康奈爾（T.J. McConnell）也從板凳出發送出10次助攻，且團隊上場14人中13人都有助攻紀錄，全場送出50次助攻更是打破溜馬隊史紀錄。
談到球隊驚人的團隊助攻次數，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「50次助攻總是很驚人的，這說明我們是個相當無私的團隊，我們可以為這個成績慶祝一番，但在這個聯盟中，你永遠只能稍微高興一下子。」
而今天攻下全隊最高27分的中鋒透納（Myles Turner）則是將球隊本賽季的變化，歸功給總教練卡萊爾：「我在溜馬已經待了很多年，現在氣氛跟過去截然不同，就算是球隊休息日也是如此，這必須要稱讚卡萊爾教練和教練團，他真的改變了球隊的文化，之後哈利伯頓的到來，他引領了這支球隊，讓我們能夠有今天的表現。」
包括今天猛轟150分在內，本賽季溜馬已經8度單場得分在140分以上，第二名的公鹿則有5次，塞爾蒂克、老鷹、獨行俠則是各3次，這也讓溜馬成為繼1984年的金塊以來，單季單場得分突破140分場次最多的球隊。
▪ 金塊約柯奇Logo Shot打板絕殺勇士！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言