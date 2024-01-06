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NBA／溜馬單場50助攻破隊史紀錄 本季已8度轟140分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈利伯頓（中)）僅出賽三節、25分鐘就拿下10分、18助攻、8籃板，率溜馬打爆老鷹。 美聯社
哈利伯頓（中)）僅出賽三節、25分鐘就拿下10分、18助攻、8籃板，率溜馬打爆老鷹。 美聯社

溜馬隊在今天出戰老鷹隊的比賽中單場狂送50次助攻，其中主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）僅出賽三節、25分鐘就拿下10分、18助攻、8籃板，幫助溜馬以150：116擊敗老鷹，且本賽季已經是第8度得分在140分以上，創下聯盟近40年來的單季新高。

身為聯盟本季進攻火力最凶猛的球隊，溜馬在今天與老鷹之戰賽前已經拉出一波5連勝，且平均得分高達129.4分，包括對戰尼克、公鹿得分都在140分以上，而今天面對前一次交手就轟下157分的老鷹，溜馬更是打得格外順手。

溜馬今天除了哈利伯頓送出18次助攻外，近期狀態同樣不錯的麥克康奈爾（T.J. McConnell）也從板凳出發送出10次助攻，且團隊上場14人中13人都有助攻紀錄，全場送出50次助攻更是打破溜馬隊史紀錄。

談到球隊驚人的團隊助攻次數，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「50次助攻總是很驚人的，這說明我們是個相當無私的團隊，我們可以為這個成績慶祝一番，但在這個聯盟中，你永遠只能稍微高興一下子。」

而今天攻下全隊最高27分的中鋒透納（Myles Turner）則是將球隊本賽季的變化，歸功給總教練卡萊爾：「我在溜馬已經待了很多年，現在氣氛跟過去截然不同，就算是球隊休息日也是如此，這必須要稱讚卡萊爾教練和教練團，他真的改變了球隊的文化，之後哈利伯頓的到來，他引領了這支球隊，讓我們能夠有今天的表現。」

包括今天猛轟150分在內，本賽季溜馬已經8度單場得分在140分以上，第二名的公鹿則有5次，塞爾蒂克、老鷹、獨行俠則是各3次，這也讓溜馬成為繼1984年的金塊以來，單季單場得分突破140分場次最多的球隊。

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