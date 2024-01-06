NBA／交易阿努諾比後氣勢如虹 尼克痛宰76人36分

跨年之前引進阿努諾比（OG Anunoby）的紐約尼克，可說是展現問鼎東區冠軍的強勁氣勢。今天在作客費城的比賽中，尼克陣中7人得分達雙位數，靠著第二節豪取41分，一口氣擊潰76人，全場最多贏到39分，最終以128比92痛宰對手，拿下3連勝。

布朗森（Jalen Brunson）全場攻下29分，其中16分出現在第二節，是尼克能夠大比分拉開雙方差距的關鍵；哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）得到17分6籃板5助攻，哈特（Josh Hart）10分15籃板6助攻，葛萊姆斯（Quentin Grimes）19分8籃板。

尼克全員皆兵，即便藍道（Julius Randle）11投僅1中得到8分7籃板5助攻，阿努諾比11投3中獲得11分2籃板，也沒有對整體造成太大影響。尼克團隊投籃命中率達48.3%，並且砍進18顆三分球，其他像是籃板球和助攻數也都遠遠壓過76人。

和尼克相比，76人主要得分集中在安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）身上。安比德拿到30分10籃板3助攻3阻攻，馬克西27分9助攻3籃板；哈里斯（Tobias Harris）狀態低迷，只有5分4助攻3籃板進帳。

尼克目前以20勝15敗排名東區第7，76人則持續穩定在第3名席次。