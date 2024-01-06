NBA／傳多隊有意席亞康 國王可能認真追逐、勇士成黑馬

暴龍趕到2023年結束之前送走了阿努諾比（OG Anunoby），這讓席亞康（Pascal Siakam）的動向成了外界關注的焦點。

根據媒體報導，暴龍很有可能會在季中交易截止日前送走這位核心主力，而有意爭取的球隊更高達10隊之多，包括國王、溜馬等都被視為熱門的競爭者，甚至連內部風雨不斷的勇士也在傳聞之中。或許有機會成為黑馬。

其他像是老鷹、活塞、76人、獨行俠也都在爭奪席亞康的潛在名單中，僅拐基會可能沒那麼高。目前席亞康處於合約最後一年，他在今年夏天將成為自由球員，有意在季中延攬他的球隊，勢必也要考慮到未來續約的問題。

國王總教練布朗（Mike Brown）今天在接受採訪時大力稱讚了席亞康，他表示：「席亞康有高度能投籃，運動能力強大，攻防兼備。能夠投三分，能單打，球風十分全面，會很適合很多球隊。」

媒體透露，國王若要追求席亞康，巴恩斯（Harrison Barnes）、赫爾特（Kevin Huerter）、米契爾（Davion Mitchell）等都會是適合的交易籌碼，再加上選秀權等；只是考量到席亞康可能會選擇投入自由市場，這會讓季中的交易有所阻礙，影響球隊投入的意願。

本季至今，席亞康出賽34場，平均能得到22.4分6.6籃板4.9助攻，投籃命中率52.1%。