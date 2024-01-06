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NBA／回應庫明加放話 柯爾：我生涯都對上場時間受挫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯爾回應庫明加事件，希望球員能夠找他當面談，「我的大門永遠敞開」。 美聯社
柯爾回應庫明加事件，希望球員能夠找他當面談，「我的大門永遠敞開」。 美聯社

勇士隊在今天傳出陣中年輕球員庫明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody）都對於自身上場時間和球隊定位感到不滿的消息，甚至逐漸失去對於教練團的信任，而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在今天與活塞隊賽前被問及此事時則強調，儘管自己生涯15個賽季也常因為上場時間感到挫折，但他希望球員能夠當面找他談，而不是對外放話。

勇士庫明加在昨天與金塊隊之戰前三節表現搶眼，不過在第三節中段被換下場後卻直到比賽結束都未再登場，最終勇士也遭到金塊逆轉，賽後更傳出庫明加對於這樣的調度感到不滿，甚至認為總教練柯爾將無法讓他發揮自己的潛力。

除了庫明加外，近幾場比賽甚至沒有進入球隊輪替的穆迪，也傳出對於自己的角色定位感到遺憾，讓近期戰績不佳的勇士可說是內憂外患不斷。

對於陣中年輕球員表達對於上場時間和定位的不滿，勇士總教練柯爾也在今天與活塞賽前正面回應，他表示，自己球員生涯15個賽季也常對於上場時間感到挫折。

不過柯爾也強調已經與球員都談過，也歡迎他們有不滿就來找他，「顯然這些事情最好是私下來討論，任何時候公開討論這樣的事情都會造成干擾，你有問題，我就在這，我可能是這個聯盟中最容易親近的教練，我的門永遠敞開。」

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