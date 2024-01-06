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NBA／德拉基奇引退賽卡司超強 約柯奇、唐西奇將攜手出席

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
德拉基奇正式宣佈高掛球鞋。 美聯社
德拉基奇正式宣佈高掛球鞋。 美聯社

生涯效力過7支球隊的37歲控衛德拉基奇（Goran Dragic），日前宣告將高掛球鞋退休，結束15年NBA征戰生涯，同時更宣布會在明年8月回到祖國斯洛維尼亞，舉辦為期2天的個人引退賽。今天，媒體公佈了參加這場引退賽的球員名單，可說是巨星雲集。

名單內分別有歐陸一哥約柯奇（Nikola Jokic）、前國家隊搭檔唐西奇（Luka Doncic）、「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、塞爾維亞射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）、阿根廷籃球巨星史柯拉（Luis Scola）等。

「我想盡可能把所有一起合作過的球星都叫來。」德拉基奇說。

生涯初期沒有太多發揮空間的德拉基奇，是在回鍋太陽之後才開始穩定先發，2013-14年賽季繳出場均20.3分的表現，讓他獲選年度最佳進步獎，更進入年度第三隊陣容；2018年德拉基奇首度進入明星賽，也是生涯最後一次。

而在國際賽上，德拉基奇在2017年率領斯洛維尼首度贏得歐錦賽冠軍，被選為MVP，寫下不朽榮耀。總計在946場的NBA比賽中，德拉基奇場均得到13.3分4.7助攻3籃板。

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