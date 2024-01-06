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NBA／勇士傳釀茶壺風暴 庫明加被冰後放話不信任柯爾

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NBA／勇士傳釀茶壺風暴 庫明加被冰後放話不信任柯爾

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
庫明加昨日對金塊之戰第四節被冰好冰滿，讓他放話對教頭柯爾失去信任，認為勇士已無法讓他發揮潛力。 美國聯合通訊社
庫明加昨日對金塊之戰第四節被冰好冰滿，讓他放話對教頭柯爾失去信任，認為勇士已無法讓他發揮潛力。 美國聯合通訊社

勇士隊在昨天與金塊隊之戰遭到約柯奇（Nikola Jokic）絕殺後，不僅挑戰5成勝率再次敗興而歸，賽後還傳出年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）打出好表現卻在第四節被冰在板凳上感到不滿，甚至對於教練團已經逐漸失去信任。

庫明加在昨天與金塊之戰於前三節表現出色，上場19分鐘就拿下16分4籃板4助攻，不過在第三節剩下6分鐘被換下場後，他卻不曾再登場，儘管賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）曾對此解釋，是因為當時場上的陣容打出不錯的效果，因此才沒有再讓庫明加出賽，不過今天卻傳出庫明加為此感到不滿。

根據「The Athletic」今天報導，一名勇士內部消息指出，庫明加昨天在第四節被冰，成為壓倒他與教練團間互相信任的最後一根稻草，在日前受訪時庫明加就曾透露對於教練團調度的無奈，「有時候，我不知道自己做了什麼，然後就被換下場，這讓我沒有任何頭緒，讓我不知道我該怎麼做。」

庫明加在2021年在選秀會首輪被勇士挑入，其優異的身材條件讓他一度被寄予厚望，而他的上場時間也逐年增加，在本賽季他已經出賽33場、12場先發，平均每場上場時間22.1分鐘，能夠拿下12.8分4.1籃板，加上其優異的側翼防守能力，可以說是勇士在缺少了格林（Draymond Green）的情況下急需的戰力。

且不僅庫明加對於教練團的調度逐漸失去信任，就連穆迪（Moses Moody）也傳出對於在球隊中的定位不滿，本賽季穆迪平均每場比賽出賽18分鐘就能貢獻8.2分，不過在近幾場比賽他的上場時間銳減，甚至連續兩場比賽都未能登場，在核心陣容狀態不佳，年輕球員又有所埋怨的情況下，勇士本賽季可說是風波不斷。

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