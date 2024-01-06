NBA／為魯比歐退休感到惋惜 米契爾：他總算能獲得喘息

昔日「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）在昨天正式與騎士買斷合約，並將暫停其職業生涯，這讓過去幾個賽季與他在爵士、騎士都曾合作的米契爾（Donovan Mitchell）感到相當惋惜，但也對於他生活將獲得喘息空間感到開心。

米契爾在2017透過選秀加盟爵士後，生涯前兩個賽季的後場搭擋正是當年剛從灰狼轉戰鹽湖城的魯比歐，並在他的生涯中幾乎可以說是扮演著亦師亦友的角色，而雙方去年再度在騎士連線，不過在僅短短合作一個賽季後，魯比歐就因為心理健康因素自請離隊，並在昨天宣布與騎士達成買斷合約協議，暫停其職業生涯。

在得知魯比歐將暫別球場的消息後，米契爾也坦言心情有點複雜，「我覺得他總算能獲得喘息空間，我並不是要代表他說話，但我認為這正是他做出決定的因素之一，你可能有時候會對於自己想做的事情感到猶豫不決，但我很高興他終於有時間可以喘息，去接兒子放學然後跟他西班牙的家人相聚。」

米契爾直言，魯比歐是他生涯遇過最真誠的人之一，「我真的很感激他，儘管我已經大概告訴過他一千次，他為這個球隊和爵士隊都做了很多，甚至是為他所有待過的地方都做出貢獻。」

魯比歐在2021年加入年輕的騎士後，在陣中也一直扮演著後衛群的導師角色，為總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）提供了不少協助，比克斯塔夫也稱魯比歐對於騎士球團有著無法估量的貢獻，「他幫助球隊在短時間內就成為我們希望成為的樣子，他的存在讓我能夠以種方式來指導球隊，他的生涯幾乎都是擔任先發控球，但他為了這支球隊作出犧牲擔任替補，這就是球隊該有的樣子。」