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NBA／超大號壓哨三分球 約柯奇絕殺勇士
NBA昨天雖僅兩場比賽，卻都充滿話題，衛冕軍金塊碰上勇士隊之戰，第四節一度落後18分，靠約柯奇的超大號壓哨三分球，以130：127絕殺勇士。
勇士昨天在主場出賽，第三節進帳44分取得雙位數領先，不過末節金塊在剛歸隊的葛登單節猛轟15分下展開反攻，步步追近差距。
約柯奇先在比賽最後26秒投進追平比數的後仰跳投，勇士下一波進攻柯瑞失誤收場，從後場發球的金塊將球送到約柯奇手中，他一帶過半場就隨即出手，飆進超大號壓哨三分球，以3分差距逆轉擊敗勇士，收下2連勝。
攻下34分9籃板10助攻準大三元的約柯奇，談到這記絕殺球，他說：「這是這場比賽最後一個選擇，我只是把球投出去，事實上我也沒有其他選擇，當我看到球飛出去後，我就想說『喔，這球會進。』」
至於昨天另外一場比賽則是由馬刺與公鹿對決，也是兩隊當家球星安戴托昆波、溫班亞瑪職業生涯首度交鋒，公鹿靠安戴托昆波在比賽最後53秒的「三分打」，以125：121擊敗馬刺。
安戴托昆波進帳44分14籃板7助攻，溫班亞瑪則有27分9籃板5阻攻進帳，賽後兩人也英雄惜英雄的互相稱讚，安戴托昆波說：「我從沒有看過像他這樣的球員，他真的令人難以置信，並擁有驚人的天賦，只要他想，無論何時都可以得分。」
對於面對過去被冠上「希臘怪物」稱號的安戴托昆波，溫班亞瑪也透露了對他的崇拜，「能夠與他對陣帶給我額外的動力與能量，我就是看著他打球長大的，毫無疑問他是全世界最出色的球員之一。」
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