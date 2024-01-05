NBA／勇士再度葬送大幅領先輸球 柯瑞：整個賽季的縮影

勇士隊今天在對金塊隊的比賽最多曾領先達18分，沒想到末節再度大翻船，慘遭約柯奇（Nikola Jokic）半場神奇打板三分球絕殺，這場敗仗對勇士上下難掩洩氣，一哥柯瑞（Stephen Curry）受訪時罕見說重話，表示這場比賽是整個賽季的縮影。

勇士本季第四節收官猶如受到詛咒，包含今天已是第4次葬送至少18分領先遭逆轉，今天第四節剩下6分鐘時還握有18分領先，接下來進攻卻突然當機，讓金塊開啟一波追分，最後用神奇的Logo shot完成這場驚奇逆轉。

JOKIC WINS IT ‼️



JOKER WINS THE GAME WITH THE #TissotBuzzerBeater FROM 39 FEET AWAY 😱🤯#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/ykPdygIQ03 — NBA (@NBA) 2024年1月5日

柯瑞在這段期間5投0中僅拿2分，包含讀秒階段平手時勾傳大對角球發生要命失誤，給了金塊最後一擊機會，看見約柯奇投進絕殺的當下，柯瑞表情明顯不可置信，賽後他沮喪地說：「有些輸球的比賽會比其他的還容易吞下，但這場絕對不是，這很艱難。」

柯瑞也被問及，身為充滿冠軍經驗的球隊，本季為何時常守不住有機會贏球的比賽，而他則回覆：「我們每次被逆轉理由幾乎都不同，這一場是收官攻防兩端都做得很差......這已經成為賽季的縮影了，我們不希望陷入替糟糕敗仗找理由的困境，但這就是現況。」

總教練柯爾（Steve Kerr）則點出，今年光是這樣的敗仗就有好幾場，「很多比賽都打到最後關頭，本賽季的體感是這樣，我們已經輸了4、5場該贏的比賽。」

賽後勇士戰績跌至16勝18敗，依舊在西區名列第11。