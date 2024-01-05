NBA／對第4節坐板凳不驚訝 庫明加：我待在勇士3年習慣了
勇士今天被金塊上演18分大逆轉，總教練柯爾（Steve Kerr）第四節不讓庫明加（Jonathan Kuminga）上場的調度，遭眾多球迷罵翻。庫明加本人認為自己心態變成熟，對這件事不感到驚訝。
庫明加坦言陣容調度很複雜，「自從我加盟勇士以來，我們不是只有5名球員能打球，我知道他們要在關鍵時刻上場。這有點難用言語形容，這種感覺很怪，我待在這裡3年習慣了，當看見陣容發生變化時，不會感到驚訝，這是一種球隊文化。」
庫明加今天只上場19分鐘，就得到16分4籃板4助攻，他對自己今天的表現很滿意，並強調，「我還有很多事要完成，這只是旅程的起點，事情剛開始產生變化，希望能變得更好。每次我有機會上場，無論先發還是替補，都會盡力確保球隊需要任何人時，我會在那裡。」
被問到今晚比賽看著隊友被逆轉的感受，庫明加表示，「我無話可說，其他隊友都打得很好。我們領先的時候都很開心，我坐在板凳歡呼，跟另一個隊友一樣，真的沒預料到後來的事。」
今天有消息指出，勇士老將格林（Draymond Green）即將回歸，恐再度壓縮到庫明加上場時間，庫明加直言，「我現在更冷靜和成熟，知道需要做什麼，而不是在場上亂跑。我弄清很多事情，知道人們會如何對待我。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 金塊約柯奇Logo Shot打板絕殺勇士！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言