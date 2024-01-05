NBA／對第4節坐板凳不驚訝 庫明加：我待在勇士3年習慣了

勇士今天被金塊上演18分大逆轉，總教練柯爾（Steve Kerr）第四節不讓庫明加（Jonathan Kuminga）上場的調度，遭眾多球迷罵翻。庫明加本人認為自己心態變成熟，對這件事不感到驚訝。

庫明加坦言陣容調度很複雜，「自從我加盟勇士以來，我們不是只有5名球員能打球，我知道他們要在關鍵時刻上場。這有點難用言語形容，這種感覺很怪，我待在這裡3年習慣了，當看見陣容發生變化時，不會感到驚訝，這是一種球隊文化。」

庫明加今天只上場19分鐘，就得到16分4籃板4助攻，他對自己今天的表現很滿意，並強調，「我還有很多事要完成，這只是旅程的起點，事情剛開始產生變化，希望能變得更好。每次我有機會上場，無論先發還是替補，都會盡力確保球隊需要任何人時，我會在那裡。」

被問到今晚比賽看著隊友被逆轉的感受，庫明加表示，「我無話可說，其他隊友都打得很好。我們領先的時候都很開心，我坐在板凳歡呼，跟另一個隊友一樣，真的沒預料到後來的事。」

今天有消息指出，勇士老將格林（Draymond Green）即將回歸，恐再度壓縮到庫明加上場時間，庫明加直言，「我現在更冷靜和成熟，知道需要做什麼，而不是在場上亂跑。我弄清很多事情，知道人們會如何對待我。」