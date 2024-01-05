NBA／湖人里夫斯明星賽票數力壓布克 太陽球員：太荒謬了

聯盟今天公布明星賽第一輪投票結果，西區後場前10名沒有太陽隊布克（Devin Booker），湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）竟擠進第10；本季狀態不佳的勇士隊湯普森（Klay Thompson）則是第9。

布克本季轉型成控球後衛，出賽25場，平均26.7分7.8助攻5.2籃板，投籃命中率47.5%，三分命中率38.8%。里夫斯出賽35場，平均15.3分5.0助攻4.5籃板，投籃命中率48.1%，三分球命中率35.6%。從兩人數據和承受的防守壓力來看，布克無疑是更好的球員。

對此，太陽球員梅圖（Chimezie Metu）表示，「這太荒謬了。我們都知道布克最後會進明星賽，所以這點不重要。到頭來這跟湖人隊有關，他們的球員會獲得偏愛。」太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也對此事震驚，他直言，「很多時候，這些事是由大城市來推動。」

這不是第一次非球星等級的湖人後衛，擠進明星賽票選前10，「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）過去效力湖人備受球迷喜愛，曾獲得西區後場第4高票。不過先發名單由加權計票選出，球迷投票佔50％，媒體及球員則各佔25％，替補陣容則是各隊總教練投票決定，因此卡盧索最終未入選明星賽，他轉戰公牛隊後，也沒得到這麼多選票。