NBA／勇士被逆轉巴克利斷言無法進季後賽 說快艇是西區最強
勇士今天浪費18分領先優勢，遭衛冕軍金塊上演驚奇大逆轉，賽後戰績16勝18敗，暫居西區第11。擔任球評的傳奇球星巴克利（Charles Barkley）直言，勇士這季無法打進季後賽。
金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）投進絕殺三分球，目前雙方對戰已取得6連勝。巴克利賽後問約柯奇是不是故意打板，約柯奇回答：「我的朋友，球進了，我很開心。」
巴克利接著和同事們討論勇士的狀態，「勇士被打爆了，他們還是這種表現，勇士這季打不進季後賽，主力都過了巔峰，老將只會變更老，不會變更出色。」
巴克利認為金塊西區最大的敵人是快艇，「湖人讓人失望，我的太陽也讓人失望。西區最恐怖的球隊是快艇，雷納德（Kawhi Leonard）太棒了，如果他能保持健康，是世界前5好球員，如果上季他沒受傷，他們會打敗太陽。」
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