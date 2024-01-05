NBA／讚溫班亞瑪表現出色 公鹿主帥：但字母哥是現象級

公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天上演職業生涯的首度對決，對於兩位在加入NBA時都被認為是「怪物級」的選手交鋒，公鹿主帥格里芬（Adrian Griffin）就直言，儘管溫班亞瑪表現已經算是出色，但安戴托昆波毫無疑問是現象級的球員。

剛過20歲生日的馬刺超級新秀溫班亞瑪，224公分的身高搭配上後衛般的移動能力與進攻技巧，讓他的職業生涯第一個賽季就帶給聯盟連連驚喜，甚至已被認為是聯盟未來頂尖球星的接班人。

儘管相較於溫班亞瑪在加入NBA前就已經受到極大關注不同，但有「希臘怪物」之稱的安戴托昆波，在2013年選秀會於首輪第15順位被公鹿選中後，也因為其出類拔萃的身材條件受到高度關注，加上加入聯盟後經過鍛鍊變得愈來愈厚實的身材，讓他不僅成為聯盟中的無解進攻機器，更已經兩度拿下年度MVP和一座總冠軍，無疑是溫班亞瑪被期待的生涯模板。

而今天兩人的對決也自然吸引了外界的高度關注，尤其是第二節剛開打後不久，安戴托昆波先是完成一記突破馬刺防線的單手爆扣，溫班亞瑪隨即以一次自傳打板反彈接力爆扣的美技還以顏色，讓全場氣氛為之沸騰。

Giannis Antetokounmpo ELEVATES for the one hand alley-oop 😤pic.twitter.com/n8SDcl6sSZ — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年1月5日

VICTOR WEMBANYAMA WITH THE SELF ALLEY-OOP 😱pic.twitter.com/TZyASYsB9w — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年1月5日

最終安戴托昆波在個人數據與比賽勝負上都成為贏家，但溫班亞瑪的好表現也獲得公鹿教練與球員的讚賞，總教練葛里芬說：「這場比賽真的太有意思，不僅執教的有意思，看得也很有意思，這是兩個最獨特、最有天賦大個子的對決，或許用大個子這個詞不夠精準，因為他們都是非常全面的，我認為溫班亞瑪已經很出色，但現在的安戴托昆波已經是現象級的球員。」

而公鹿米道頓（Khris Middleton）也說：「我很喜歡看到年輕人這樣去競爭且毫無畏懼，在比賽的最後階段，他一點都不害怕投籃、傳球和冒險，你完全感覺不到他有一絲膽怯，他喜歡挑戰，這對於他的未來會有很大的影響。」