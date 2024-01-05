NBA／跨世代怪物對決 字母哥：溫班亞瑪只要想就能得分

公鹿與馬刺在今天上演本賽季的第二度對決，但卻是兩隊陣中兩大怪物安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的NBA生涯首度交鋒，儘管公鹿靠著安戴托昆波在比賽最後53秒的「三分打」險勝，但賽後安戴托昆波仍是給予小老弟相當高的評價，直稱溫班亞瑪擁有令人吃驚的天賦。

兩隊前一次交手，馬刺在溫班亞瑪缺陣的情況下，公鹿靠里拉德（Damian Lillard）全場猛轟40分取勝，而今天在溫班亞瑪已經歸隊的情況下，焦點自然就放在兩個跨世代「怪物」的對決。

公鹿安戴托昆波今天全場猛轟44分，其中12分還是在集中在比賽最後4分鐘，另外還抓下14籃板送出7助攻，至於溫班亞瑪也有27分9籃板5阻攻的精彩演出，而在比賽勝負已分後，儘管安戴托昆波一度被拍下想與溫班亞瑪擊掌，但溫班亞瑪卻直接從他身前走過的畫面，但兩人在受訪時仍是展現英雄惜英雄的一面。

VICTOR WEMBANYAMA WITH THE REJECTION ON GIANNIS ANTETOKOUNMPO😱pic.twitter.com/n7onUpWjZw — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年1月5日

WEMBANYAMA YOU GOTTA BE KIDDING ME pic.twitter.com/9TFMnNEBxJ — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) 2024年1月5日

安戴托昆波在談到溫班亞瑪的表現時說：「我從沒有看過像他這樣的球員，他真的令人難以置信，並擁有驚人的天賦，只要他想，無論何時都可以得分。」

對於面對過去被冠上「希臘怪物」稱號的安戴托昆波，溫班亞瑪也透露了對他的崇拜，「能夠與他對陣帶給我額外的動力與能量，我就是看著他打球長大的，毫無疑問他是全世界最出色的球員之一。」