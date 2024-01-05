聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／跨世代怪物對決 字母哥：溫班亞瑪只要想就能得分
公鹿與馬刺在今天上演本賽季的第二度對決，但卻是兩隊陣中兩大怪物安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的NBA生涯首度交鋒，儘管公鹿靠著安戴托昆波在比賽最後53秒的「三分打」險勝，但賽後安戴托昆波仍是給予小老弟相當高的評價，直稱溫班亞瑪擁有令人吃驚的天賦。
兩隊前一次交手，馬刺在溫班亞瑪缺陣的情況下，公鹿靠里拉德（Damian Lillard）全場猛轟40分取勝，而今天在溫班亞瑪已經歸隊的情況下，焦點自然就放在兩個跨世代「怪物」的對決。
公鹿安戴托昆波今天全場猛轟44分，其中12分還是在集中在比賽最後4分鐘，另外還抓下14籃板送出7助攻，至於溫班亞瑪也有27分9籃板5阻攻的精彩演出，而在比賽勝負已分後，儘管安戴托昆波一度被拍下想與溫班亞瑪擊掌，但溫班亞瑪卻直接從他身前走過的畫面，但兩人在受訪時仍是展現英雄惜英雄的一面。
安戴托昆波在談到溫班亞瑪的表現時說：「我從沒有看過像他這樣的球員，他真的令人難以置信，並擁有驚人的天賦，只要他想，無論何時都可以得分。」
對於面對過去被冠上「希臘怪物」稱號的安戴托昆波，溫班亞瑪也透露了對他的崇拜，「能夠與他對陣帶給我額外的動力與能量，我就是看著他打球長大的，毫無疑問他是全世界最出色的球員之一。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 史上首見單日5隊得分破140！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言