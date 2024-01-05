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NBA／輪休新制首開鍘 籃網因主力只打一節遭罰10萬美元
NBA輪休新制本賽季正式上路，籃網隊今天確定成為第一支被開罰的球隊，在前陣子對戰公鹿隊的比賽中不當輪休陣中主力，遭到聯盟重罰10萬美元。
根據聯盟報告，籃網去年12月28日對公鹿的比賽是打「背靠背」，並處於一波6天4戰賽程，前一天他們才以126：112擊敗活塞隊，隔天卻有包含丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、強森（Cameron Johnson）、克萊斯頓（Nicolas Claxton）等4名主力因傷缺席。
此外，在當天上場的籃網球員中，一哥布里吉斯（Mikal Bridges）、奧尼爾（Royce O'Neale）和湯瑪斯（Cam Thomas）都只出賽了第一節，先發陣容僅有史密斯（Dennis Smith Jr）打超過16分鐘，輪休意圖明顯。
後續根據聯盟調查，4名高掛免戰牌的球員依照聯盟醫療標準應該是能夠上場的，加上3名先發球員只打首節，此舉也違反了NBA輪休新制中所規定的「異常上場時間」，因此決定祭出10萬美元罰單，也是新制上路後首例。
根據NBA新制規定，球員要出賽達65場比賽才有資格競爭年度獎項，而一場例行賽要打滿至少15分鐘才能算是有出席。
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