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NBA／魔術將退休歐尼爾32號球衣 創隊史首位球員紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
魔術球團在今天宣布將於2月14日退休名人堂中鋒歐尼爾的32號球。 美國聯合通訊社
魔術球團在今天宣布將於2月14日退休名人堂中鋒歐尼爾的32號球。 美國聯合通訊社

魔術球團在今天宣布將於2月14日退休名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）的32號球衣，這不僅是魔術隊史首位球員享有球衣背號被退休的榮耀，也是聯盟繼湖人、熱火後，第三支將為歐尼爾舉辦球衣退休儀式的球隊。

成軍於1989年的魔術，在1992年選秀會上以手中的狀元籤選入當時就讀路易斯安那州立大學的中鋒歐尼爾，而這次選秀也被認為是魔術隊史的重大轉捩點，在加盟魔術的第一個賽季，歐尼爾就幫助前三個賽季戰績低迷的魔術打出隊史首度的5成勝率，甚至在接下來幾年陸續打進季後賽、總冠軍賽，讓魔術瞬間成為聯盟竄起速度最快的球隊。

儘管在1996年歐尼爾因為不滿意魔術開出的續約價碼，最終選擇轉戰湖人，開啟另一段傳奇生涯，不過至今歐尼爾仍是被認為是讓魔術在聯盟中聲名大噪的最重要球員。

對於將退役歐尼爾當年穿著的32號球衣，魔術首席執行官馬丁斯（Alex Martins）說：「無論是在場內還是場外，他都將這支球隊帶向一個新高度，今天我們球隊中仍能夠感受到他遺留的精神，我們都很開心能夠透過將他的32號球衣退休來向他致敬，它將會永遠留存在這。」

而歐尼爾也成為魔術隊史首位享有球衣背號退休的球員，過去魔術球團僅將代表球迷「最佳第六人」的6號球衣退休，包括哈德威（Penny Hardaway）、「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）、希爾（Grant Hill）和霍華德（Dwight Howard）等後續接棒的魔術球星，也都還不曾享有球衣背號被退休的榮耀。

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