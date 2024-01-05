NBA／漢姆胡亂調度失球員信任 傳湖人休息室隔閡問題嚴重

湖人隊近況慘烈，近12場比賽僅拿下3勝，難以想像和季中錦標賽冠軍是同一支球隊，主帥漢姆（Darvin Ham）的帶兵功力引起各界質疑，根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人球員跟和漢姆的溝通問題日益嚴重，休息室內存在信任危機。

湖人近期戰績直線下滑，目前勝率已跌落5成以下，位居西區第10，查拉尼亞稱，漢姆跟休息室的分歧隨著這陣子低潮而越來越大，其中陣容輪替的調整是最大問題，有數個匿名消息源指出，漢姆對球員定位不明、輪替也不固定，讓球員難以適應節奏。截止今日，湖人本季已經擺出過10套先發陣容，近3場比賽甚至每場都不一樣。

漢姆前陣子將主控羅素（D'Angelo Russell）放至替補，控球重責回到剛滿39歲的詹姆斯（LeBron James）身上，也被內部視為詭異的決策；此外，湖人休賽季致力於維持原陣容，但打到現在續約的羅素、八村壘、里夫斯（Austin Reaves）都變成從替補出發，取而代之的是普林斯（Taurean Prince）、瑞迪許（Cam Reddish）等領低薪1年約的球員擔綱先發。

總管佩林卡（Rob Pelinka）花大錢續約的球員都被漢姆隨意調度，里夫斯開季不到一個月就替補打好打滿；羅素在球隊的地位越來越低；八村壘每場上場時間都不固定，而這三人薪資排在球隊前5名，顯見漢姆整個賽季都找不到一套有效的陣容，這份擔憂在過去幾週正逐漸加劇。

漢姆此次會被「炎上」，另一部份原因是本季球隊雙星詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）出勤率比往年好很多，卻能將戰績帶得荒腔走板，本季詹姆斯僅缺席3場，一向被戲稱為「院長」的戴維斯更是只有2場沒打，也無怪乎內外對漢姆的質疑聲浪漸起，隨時都有「下課」的可能。