NBA／格林即將回勇士訓練基地 聯盟總裁有復出時間決定權
勇士隊格林（Draymond Green）因在場上頻頻出現暴力行為，遭聯盟無限期禁賽，據消息指出，格林即將回勇士訓練基地和隊友練球，為復出做準備。
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，格林預計近期回勇士訓練基地，隨隊訓練。加上今天對金塊的比賽，格林已被禁賽11場。據消息人士透露，聯盟總裁席佛（Adam Silver）對格林的復出時間有最終決定權。
格林去年4月對國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）使出「死亡踐踏」，11月為了幫隊友出氣，「鎖喉」灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），12月則是賞給太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）一記「右勾拳」，屢次暴力行為，讓聯盟決定祭出重罰。
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日受訪時透露，這段時間與格林幾乎沒聯絡，格林也沒到球場訓練。談到格林回歸後，庫明加（Jonathan Kuminga）是否還會是先發，柯爾表示，「庫明加能在今年剩下的時間打先發，只要他繼續發揮出色，球隊有贏球。」
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