快訊

Jennie「離開YG心聲」全說了！告別7年公司　首度公開出走原因

印尼2火車相撞！多節車廂變形翻覆 釀至少3死

不要遺產…想「拋棄繼承」展孝心全給媽媽？律師曝千萬不可：原因有這三個

NBA／格林即將回勇士訓練基地 聯盟總裁有復出時間決定權

聯合新聞網／ 綜合報導
格林。 路透
格林。 路透

勇士隊格林（Draymond Green）因在場上頻頻出現暴力行為，遭聯盟無限期禁賽，據消息指出，格林即將回勇士訓練基地和隊友練球，為復出做準備。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，格林預計近期回勇士訓練基地，隨隊訓練。加上今天對金塊的比賽，格林已被禁賽11場。據消息人士透露，聯盟總裁席佛（Adam Silver）對格林的復出時間有最終決定權。

格林去年4月對國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）使出「死亡踐踏」，11月為了幫隊友出氣，「鎖喉」灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），12月則是賞給太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）一記「右勾拳」，屢次暴力行為，讓聯盟決定祭出重罰。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日受訪時透露，這段時間與格林幾乎沒聯絡，格林也沒到球場訓練。談到格林回歸後，庫明加（Jonathan Kuminga）是否還會是先發，柯爾表示，「庫明加能在今年剩下的時間打先發，只要他繼續發揮出色，球隊有贏球。」

勇士 Draymond Green

相關新聞

NBA／字母哥接管比賽連得12分拔刺 但想隔扣溫班亞瑪踢鐵板

公鹿與西區弱旅馬刺交手，比賽意外陷入苦戰，關鍵時刻「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）接管比賽，連得12分，雖然他試圖隔扣溫班亞瑪（Victor Wembanyama）踢

NBA／漢姆胡亂調度失球員信任 傳湖人休息室隔閡問題嚴重

湖人隊近況慘烈，近12場比賽僅拿下3勝，難以想像和季中錦標賽冠軍是同一支球隊，主帥漢姆（Darvin Ham）的帶兵功力引起各界質疑，根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Ch

NBA／與騎士達成買斷 「西班牙金童」魯比歐結束12年生涯

「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）今天確定和騎士達成買斷協議，並宣布結束12年的NBA生涯。 魯比歐今天在社群網站發文提到，「7月30日是我人生中最艱難的夜晚，我的思緒陷入一片黑暗。

NBA／魔術將退休歐尼爾32號球衣 創隊史首位球員紀錄

魔術球團在今天宣布將於2月14日退休名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）的32號球衣，這不僅是魔術隊史首...

NBA／格林即將回勇士訓練基地 聯盟總裁有復出時間決定權

勇士隊格林（Draymond Green）因在場上頻頻出現暴力行為，遭聯盟無限期禁賽，據消息指出，格林即將回勇士訓練基地和隊友練球，為復出做準備。 據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian

NBA／洛城雙雄大反差…快艇15戰13勝 湖人12戰9敗

洛城雙雄快艇、湖人隊近期戰績呈現極大反差，快艇三巨頭雷納德、喬治、哈登昨天攜手攻下85分，以131：122擊敗太陽隊，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。