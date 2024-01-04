快訊

今晚至明晨恐現10度以下低溫 下周一雨區擴大「這日」再降溫

還原張誌家猝逝前模樣 步伐踉蹌扶在住處電梯前

伊朗將軍忌日血腥攻擊84死，美、以否認涉案

NBA／尼克主場輕取公牛 中鋒哈爾特斯數據比肩坎比與尤英

聯合新聞網／ 綜合報導
哈爾特斯坦今天技壓4屆籃板王佐蒙德，狂摘生涯新高20籃板。 美聯社
哈爾特斯坦今天技壓4屆籃板王佐蒙德，狂摘生涯新高20籃板。 美聯社

尼克隊今天在主場迎戰公牛隊，兩大得分點布朗森（Jalen Brunson）和藍道（Julius Randle）各自挹注31分、35分，幫助球隊以116：100獲勝，拿下近期2連勝，值得一提的是，主力中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）更默默寫下一項隊史22年來首度達成的紀錄。

雖然缺少兩大主力拉文（Zach LaVine）和佛西維奇（Nikola Vucevic），不過今天上半場公牛才是打得更好的一方，在第二節剩2分多鐘時卡盧索（Alex Caruso）投進三分球，拉開至本場最多10分領先，最終帶著4分優勢進入下半場。

易籃再戰尼克做出對應，打出一波8：2反撲順勢反超，接著穩定保持在8分領先上下；第四節公牛一度追至1分差，但尼克又以9：2的高潮穩固領先優勢，後續更連得11分將分差擴大至17分，直接替比賽定調。

總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後說：「我們開始打得簡單，這讓球隊進攻變得更流暢。」

本場比賽功臣除了分別貢獻31分13助攻的布朗森、35分6籃板的藍道外，中鋒哈爾特斯坦也居功厥偉，今天他繳出10分20籃板5火鍋，是自2002年坎比（Marcus Camby）後隊史再度有人達到這項數據，名人堂傳奇尤英（Patrick Ewing）也曾達標過。

哈爾特斯坦在當家中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）整季報銷後扛起了先發中鋒的重任，對此他則表示：「我正在證明我能扮演這個角色，這是最重要的，我一直有信心可以做好，但此前從沒這種機會，現在我會持續出賽30分鐘以上，我想可以在這個基礎上繼續努力。」

尼克

相關新聞

NBA／湖人打太爛主場球迷倒戈 詹姆斯罕見未受訪提前離場

湖人隊今天在主場以96：110不敵少了巴特勒（Jimmy Butler）的熱火隊，苦吞3連敗，賽後位居西區第10，和排名第11的勇士隊沒有勝差，近期湖人表現實在太糟糕，就連主場球迷也看不下去，在賽末紛

NBA／快艇近15戰奪13勝 哈登嗆酸民：那些說不停的人呢？

在同城的湖人季中錦標賽後陷入嚴重低潮時，快艇在今天擊敗太陽後，近15場比賽已經收下13勝，戰績直追排在前頭的灰狼、金塊與...

NBA／西區龍頭灰狼近8戰輸4場 愛德華直批表現爛透了

在同區的雷霆、金塊、快艇隊近期戰績急起直追下，西區龍頭灰狼隊卻在近日陷入低潮，在今天以9分差距不敵鵜鶘隊後，近8場比賽僅...

NBA／唐西奇轟41分附帶本季首灌 基德讚：跟喬丹一樣會飛

獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）缺席12場比賽後，於上一場對爵士隊的比賽復出，沒想到出師不利，被西區倒數的爵士痛電37分，今天獨行俠則在主場對拓荒者一吐怨氣，在唐西奇（Luka Donc

NBA／無視波波維奇管制上場時間 溫班亞瑪換自己上場惹議

馬刺隊於昨天的比賽中以98：106落敗給灰熊隊，在比賽中溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本因達到規定上場時間而退場，沒想到過了1分半再度重回場上，多了30秒後才又下場休息，這個調度引起外

NBA／雷霆連克強權成奪冠熱門？霍姆葛倫：還有50場要打

雷霆隊昨天在激戰中擊敗東區龍頭塞爾蒂克隊，持續坐穩西區第2，本季這支新興的年輕強權數度擊敗聯盟頂尖球隊，讓外界十分好奇，幾乎篤定將闖進季後賽的他們能走多遠？對此超級新人霍姆葛倫（Chet Holmgr

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。