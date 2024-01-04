NBA／尼克主場輕取公牛 中鋒哈爾特斯數據比肩坎比與尤英

尼克隊今天在主場迎戰公牛隊，兩大得分點布朗森（Jalen Brunson）和藍道（Julius Randle）各自挹注31分、35分，幫助球隊以116：100獲勝，拿下近期2連勝，值得一提的是，主力中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）更默默寫下一項隊史22年來首度達成的紀錄。

雖然缺少兩大主力拉文（Zach LaVine）和佛西維奇（Nikola Vucevic），不過今天上半場公牛才是打得更好的一方，在第二節剩2分多鐘時卡盧索（Alex Caruso）投進三分球，拉開至本場最多10分領先，最終帶著4分優勢進入下半場。

易籃再戰尼克做出對應，打出一波8：2反撲順勢反超，接著穩定保持在8分領先上下；第四節公牛一度追至1分差，但尼克又以9：2的高潮穩固領先優勢，後續更連得11分將分差擴大至17分，直接替比賽定調。

總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後說：「我們開始打得簡單，這讓球隊進攻變得更流暢。」

本場比賽功臣除了分別貢獻31分13助攻的布朗森、35分6籃板的藍道外，中鋒哈爾特斯坦也居功厥偉，今天他繳出10分20籃板5火鍋，是自2002年坎比（Marcus Camby）後隊史再度有人達到這項數據，名人堂傳奇尤英（Patrick Ewing）也曾達標過。

哈爾特斯坦在當家中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）整季報銷後扛起了先發中鋒的重任，對此他則表示：「我正在證明我能扮演這個角色，這是最重要的，我一直有信心可以做好，但此前從沒這種機會，現在我會持續出賽30分鐘以上，我想可以在這個基礎上繼續努力。」