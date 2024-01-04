NBA／唐西奇轟41分附帶本季首灌 基德讚：跟喬丹一樣會飛

獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）缺席12場比賽後，於上一場對爵士隊的比賽復出，沒想到出師不利，被西區倒數的爵士痛電37分，今天獨行俠則在主場對拓荒者一吐怨氣，在唐西奇（Luka Doncic）狂轟41分帶領下，以126：97大勝。

今天獨行俠全場都壓著拓荒者打，沒有落後任何1分鐘，首節就取得10分領先，第二節再一口氣將分差擴大至33分，雙星唐西奇和厄文攜手貢獻了43分中的31分，半場結束比賽就沒有太多懸念，雙星打完三節輕鬆下班。

唐西奇今天僅出賽30分鐘，21投13中狂轟41分，光是上半場就拿下30分，這是他本季第7場40分以上的比賽，持續領跑全聯盟，值得一提的是，他還在第二節完成本季首次灌籃，主帥基德（Jason Kidd）開玩笑稱：「他今晚跟喬丹（Michael Jordan）一樣會飛。」

Luka Dončić first dunk this season… pic.twitter.com/AR7YS6J5ef — Landon Thomas (@sixfivelando) 2024年1月4日

主帥基德也補充：「兩位領袖很早就定下了基調，並在攻防兩端控制了比賽，球隊對上一場比賽展現了很棒的回應，我認為球的流動很棒，防守方面也非常、非常好。」

厄文今天也展現高效率，30分鐘內拿下29分和本季新高9籃板，他在受訪時也提到了上場對爵士的大敗，「當我們對爵士的時候，我個人開局的表現並不好，我只是想承擔起激勵團隊的責任，並保持積極進取的心態。」