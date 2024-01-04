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NBA／華裔球員「小姚明」埃迪成長明顯 專家預測進選秀樂透區

聯合新聞網／ 綜合報導
「小姚明」埃迪。 美聯社
「小姚明」埃迪。 美聯社

盡管活塞隊本季戰績相當差勁，但今年適逢選秀小年，沒有太多好手可選。擁有「小姚明」外號的埃迪（Zach Edey）近日選秀行情飆漲，ESPN最新榜單預測他能進入樂透區。

埃迪身高224公分，外公是廣州人，中文名字叫做周志豪，本身則是加拿大籍，去年曾代表加拿大征戰世界盃男籃賽。他去年曾報名NBA選秀，但因預測行情不佳，決定重返大學賽場繼續磨練。

本季是埃迪在普渡大學第4季，出賽14場，平均23.1分10.3籃板2.3阻攻。《ESPN》選秀專家吉馮尼（Jonathan Givony）近日排出最新一期選秀榜單，埃迪排名第14。這份榜單的前3名依序是法國內線薩爾（Alexandre Sarr）、法國前鋒里薩赫（Zaccharie Risacher）、雷霆隊J.威廉斯（Jalen Williams）的弟弟C.威廉斯（Cody Williams）。

吉馮尼指出，埃迪被看好連2年入選NCAA全美最佳陣容，他的體能、靈活性都有明顯進步，進攻和防守都更有影響力。他在防守端更加全面，製造犯規能力提升，並且比以往更常灌籃。

埃迪在面對頂尖大學球隊表現出色，面對包夾時能展現出傳球技能包。儘管人們對他的年齡、外線投籃能力及擋拆防守有質疑，但他已經展現明顯的優勢，NBA球隊能發揮他的價值。

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