NBA／湖人打太爛主場球迷倒戈 詹姆斯罕見未受訪提前離場

湖人隊今天在主場以96：110不敵少了巴特勒（Jimmy Butler）的熱火隊，苦吞3連敗，賽後位居西區第10，和排名第11的勇士隊沒有勝差，近期湖人表現實在太糟糕，就連主場球迷也看不下去，在賽末紛紛倒戈幫熱火加油，留下尷尬一幕。

湖人整場比賽都一路苦追，第四節曾一度追到剩下2分差，但隨後又被10：2的攻勢迅速拉開，最終氣力放盡以14分之差落敗，從季中錦標賽奪冠後，湖人的狀況猶如天壤之別，期間僅拿下3勝9敗，其中2勝還是從黃蜂、馬刺等近墊底「坦隊」手中拿下，從問鼎西區前3一路跌至附加賽區間。

也因為近期低迷的成績，湖人球迷在第四節剩下39.8秒克里斯提（Max Christie）罰球時，甚至唱反調高喊「熱火加油！」賽後18投6中僅拿下12分的詹姆斯（LeBron James）也罕見未受訪直接離開。

That L.A. crowd was cheering LOUD…



…for us 😏 pic.twitter.com/oVX5KttBqy — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2024年1月4日

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）賽後坦言，對於主力包括詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）、里夫斯（Austin Reaves）等人上場時間超標感到不好意思，這3人分別上場38、43、37分鐘，漢姆也補充：「我們會探究任何有機會重回正軌的方法。」

湖人今天三分球30投僅4中，命中率是淒慘的1成33，全場還發生高達21次失誤，進攻表現荒腔走板，漢姆也提到，傷兵缺席是關鍵，今天八村壘和羅素（D'Angelo Russell）都沒有出賽，「湖人缺少多名輪替球員的影響比熱火缺少巴特勒還大。」

湖人下一場比賽將在後天作客灰熊隊主場。