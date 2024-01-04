NBA／近2戰18投0中 籃網湯瑪斯：下一場可能10投全進

籃網今天以101：112不敵火箭，苦吞5連敗。陣中小將湯瑪斯（Cam Thomas）全場7投0中，只靠罰球得到4分，他近2戰18投0中的表現，讓許多球迷相當傻眼。

湯瑪斯先前都擔任先發，展現不俗得分能力，不過他近4戰都擔任替補，表現大幅下滑，籃網也一勝難求。他昨天面對鵜鶘全場11投0中，一分未得；今天則是7投0中，只靠罰球得4分，傳出5次助攻。

湯瑪斯受訪時坦言手感不佳，但他也自信表示，「下一場比賽我可能會10投全中，你們都知道我的實力，我會繼續努力，不會去擔心這件事。」

籃網最近12戰只贏2場，本季戰績15勝20敗，暫居東區第9，球隊主將布里吉斯（Mikal Bridges）表現沒上季出色，領袖地位受外界質疑。不過根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，籃網仍打算繼續圍繞布里吉斯建隊，不會把他交易掉。