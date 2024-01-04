NBA／近2戰18投0中 籃網湯瑪斯：下一場可能10投全進
籃網今天以101：112不敵火箭，苦吞5連敗。陣中小將湯瑪斯（Cam Thomas）全場7投0中，只靠罰球得到4分，他近2戰18投0中的表現，讓許多球迷相當傻眼。
湯瑪斯先前都擔任先發，展現不俗得分能力，不過他近4戰都擔任替補，表現大幅下滑，籃網也一勝難求。他昨天面對鵜鶘全場11投0中，一分未得；今天則是7投0中，只靠罰球得4分，傳出5次助攻。
湯瑪斯受訪時坦言手感不佳，但他也自信表示，「下一場比賽我可能會10投全中，你們都知道我的實力，我會繼續努力，不會去擔心這件事。」
籃網最近12戰只贏2場，本季戰績15勝20敗，暫居東區第9，球隊主將布里吉斯（Mikal Bridges）表現沒上季出色，領袖地位受外界質疑。不過根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，籃網仍打算繼續圍繞布里吉斯建隊，不會把他交易掉。
2023-24 NBA即時比分
▪ 史上首見單日5隊得分破140！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言