NBA／快艇近15戰奪13勝 哈登嗆酸民：那些說不停的人呢？

在同城的湖人季中錦標賽後陷入嚴重低潮時，快艇在今天擊敗太陽後，近15場比賽已經收下13勝，戰績直追排在前頭的灰狼、金塊與雷霆，對於球隊在歷經陣容磨合的低潮後，成為聯盟近期狀況最火熱的球隊，快艇明星後衛哈登（James Harden）也在今天賽後怒嗆那些過去看衰他的酸民。

快艇在本季季初透過交易換來哈登組成4巨頭連線後，讓開季狀況一度不錯的快艇反而陷入連敗不止的深淵，不過隨著陣容調整後漸趨穩定，快艇在去年12月先是拿下11勝2敗的佳績，今年前兩場比賽又連退熱火與太陽雙強，讓他們在西區戰績榜上，僅落後給龍頭灰狼3場勝差，更是讓近期灰頭土臉的同城湖人顯得更加尷尬。

快艇今天光是雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）與哈登的三巨頭連線就拿下了85分，表現強壓少了杜蘭特（Kevin Durant）的太陽，談到球隊近期的火熱狀態，喬治說：「我不覺得我們已經到達了想要的狀態，還有很多可以更好的地方，因為現在賽季還早，但我很喜歡現在的處境，雖然這樣說有點陳腔濫調，但天空才是我們的極限。」

至於去年加入快艇後因為球隊陷入連敗，一度成為過街老鼠的哈登，也對於那段時間的質疑聲音做出回應，「顯然我們一開始並不好，這讓人們有很多負面的評論和茶餘飯後的話題，但現在呢，那些當時說個不停的人怎麼不見了，我都找不到他們。」