NBA／柏克神奇壓哨三分逼進OT 活塞還是輸爵士吞2連敗

底特律活塞才剛擺脫28連敗，今天延長賽以148比154敗給猶他爵士，苦吞2連敗，包含活塞、爵士在內，NBA單日有5隊得分至少140分，也是史上頭一遭。

活塞在追平NBA史上跨季最長28連敗紀錄後，好不容易對戰多倫多暴龍時止敗，但2天前碰上休士頓火箭，又以23分差輸球。

活塞今天客場對戰近6場拿下5勝的爵士，次節一度領先10分，且前3節單節得分至少30分起跳，而爵士攻勢也不遑多讓，活塞3節結束以109比104領先。

第4節戰況激烈，兩隊最後32秒時，合力飆進4顆三分球，包括活塞的伯克斯（Alec Burks）壓哨三分球，扳成138比138平手，將比賽拖入延長賽，而爵士在延長賽主導比賽節奏，最終活塞以6分差輸球。

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WILD. pic.twitter.com/GauEUoGzF5 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年1月4日

根據美國媒體ESPN報導，爵士單場154分追平隊史紀錄，前一次單場得分破150分，為2021年4月28日，當時爵士以154比105戰勝沙加緬度國王。

不僅如此，活塞、爵士還參與1項難得紀錄，這也是NBA史上首次同日有5支球隊得分140分以上，其他3支球隊分別為印第安納溜馬142分、亞特蘭大老鷹141分、克里夫蘭騎士140分。

2天前締造生涯首度大三元成績的爵士隊克拉克森（Jordan Clarkson），今天與隊友馬卡南（LauriMarkkanen）各得36分、31分。活塞同樣2人得分破30分，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）8記三分球轟下36分，康寧漢（Cade Cunningham）進帳31分、13助攻。

儘管活塞再次陷入連敗，但鮑格達諾維奇仍對球隊有信心，他說：「過去4、5場比賽，我們打得很好，籃板球超過對手，今晚我們再次送出多達33次助攻，儘管打得不錯，但仍需要一點動力來贏得這類比賽。」