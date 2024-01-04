NBA／無視波波維奇管制上場時間 溫班亞瑪換自己上場惹議

馬刺隊於昨天的比賽中以98：106落敗給灰熊隊，在比賽中溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本因達到規定上場時間而退場，沒想到過了1分半再度重回場上，多了30秒後才又下場休息，這個調度引起外界討論，賽後他也坦言這是自己的決定。

昨天比賽剩下3分多鐘時，波波維奇（Gregg Popovich）將溫班亞瑪給換下場，當時球隊落後達16分，而溫班亞瑪上場時間則是來到隊醫建議的24分鐘，出乎意料的是，他在1分46秒時回到場上，完成一次灌籃後再度被換下場。

從賽後受訪可以得知，溫班亞瑪重新上場是自己做出的決定，而且其實不被波波維奇所允許。他表示當時會這麼做是因為球隊追到剩下11分，覺得球隊還有機會逆轉，「我不被允許上場，但我還是這麼做了，教練很快又把我換下去......我知道明智的選擇是聽取工作人員的意見，儘管這很困難且令人沮喪。」

溫班亞瑪的出賽時間限制是自聖誕節前夕扭傷腳踝後訂定的，當時他在賽前練習時不小心踩到場邊工作人員，溫班亞瑪強調，自己信任球隊醫療團隊並同意時間管制，但他也越來越沮喪，準備好解禁這些限制。

在有時間管控的這幾戰，溫班亞瑪表現確實正往好的方向發展，但上場時間一直維持在24分鐘上下，對此波波維奇謹慎表示：「過一段時間，我們會重新做一次檢查，屆時將決定他的上場時間是否有調整。」