NBA／都不防守了？史上首見單日5隊得分破140

NBA今天總共進行12場比賽，總共有5支球隊單場得分破140，創聯盟首見紀錄。

騎士以140：101痛宰巫師，溜馬以142：130擊敗宿敵公鹿，老鷹以141：138險勝雷霆，爵士在延長賽以154：148擊退活塞。值得一提的是，國王和魔術之戰殺到二度延長，國王以138：135勝出，得分也都差點破140。

據「Basketball Reference」統計，本季聯盟各隊場均得115.3分，排史上第7、1969-70賽季後新高。進攻效率值（每百回合得分）115.5，則是史上第1。

溜馬是本季只攻不守的典型例子，本季進攻效率122.5（聯盟第1）；防守效率120.3（聯盟第3差）。溜馬本季7度得分破140，但也5度讓對手得分破140。