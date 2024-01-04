聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／都不防守了？史上首見單日5隊得分破140
NBA今天總共進行12場比賽，總共有5支球隊單場得分破140，創聯盟首見紀錄。
騎士以140：101痛宰巫師，溜馬以142：130擊敗宿敵公鹿，老鷹以141：138險勝雷霆，爵士在延長賽以154：148擊退活塞。值得一提的是，國王和魔術之戰殺到二度延長，國王以138：135勝出，得分也都差點破140。
據「Basketball Reference」統計，本季聯盟各隊場均得115.3分，排史上第7、1969-70賽季後新高。進攻效率值（每百回合得分）115.5，則是史上第1。
溜馬是本季只攻不守的典型例子，本季進攻效率122.5（聯盟第1）；防守效率120.3（聯盟第3差）。溜馬本季7度得分破140，但也5度讓對手得分破140。
2023-24 NBA即時比分
▪ 史上首見單日5隊得分破140！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言