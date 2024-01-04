NBA／AD奮戰43分鐘仍不敵熱火 湖人勝率跌破5成
面臨5成勝率保衛戰的湖人在主場迎戰熱火，戴維斯（Anthony Davis）奮戰近43分鐘，但湖人團隊三分球30投4中，命中率13.3%，終場以96：110輸球，吞下3連敗，勝率正式跌破5成。
熱火「士官長」巴特勒（JimmyButler）持續缺陣，首節把握湖人失誤頻頻和外線打鐵，打出15：2攻勢，取得7分領先。第二節戴維斯砍進10分，小將克里斯提（Max Christie）也挹注8分，幫助湖人將分差維持住。
第三節後段熱火也遭遇進攻低潮，湖人打出一波8：0攻勢，見到逆轉曙光。不過熱火「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）末節發威，他前3節外線6投0中，這節投進3顆，進帳11分。熱火在最後2分鐘領先16分，戴維斯最後39秒退場休息，宣告投降。
熱火本場比賽8人得分上雙，赫洛（Tyler Herro）得到全隊最高的21分。湖人方面，戴維斯拿到29分17籃板6助攻，里夫斯（Austin Reaves）24分8助攻，詹姆斯（LeBron James）只有12分6籃板9助攻。
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