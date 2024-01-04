NBA／西區龍頭灰狼近8戰輸4場 愛德華直批表現爛透了

在同區的雷霆、金塊、快艇隊近期戰績急起直追下，西區龍頭灰狼隊卻在近日陷入低潮，在今天以9分差距不敵鵜鶘隊後，近8場比賽僅打出4勝4敗的5成勝率，今天猛轟35分的球隊頭號得分手愛德華（Anthony Edwards）直言，球隊現在的表現確實爛透了。

灰狼今年開季靠著嚴密的團隊防守表現，在西區激烈競爭中殺出一條血路登頂，不過近來他們的防守卻連連遭遇挑戰，包括今天以106：117不敵鵜鶘在內，過去輸掉的4場比賽讓對手平均攻下121.3分，尤其今天面對鵜鶘不僅讓對手團隊命中率過5成5，還送出高達30次助攻，防線全面潰堤。

談到球隊近期的表現，灰狼愛德華賽後說：「我們現在必須找到走出困境的方式，現在的表現真的爛透了，大家必須集思廣益解決眼前的問題，但我仍是對於團隊充滿信心，也很清楚我們的能力，以及我們想要成為一支什麼樣的球隊。」

而灰狼總教練芬奇（Chris Finch）也認為，球隊目前打起球來就像是失去目標，「我們現在要找回對於勝利的渴望，自從對國王的比賽以來，我們開始沒有帶著目標在比賽，導致我們無法發揮自己的優勢，從那場比賽後我們就沒有盡全力在打球，一直處在很平庸的狀態。」