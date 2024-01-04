快訊

「鬼故事大師」司馬中原驚傳病逝 享耆壽90歲

軍公教月退金有望調整…政院：已匡列44億預做準備 「會溯及今年元旦」

日版鄭捷！東京JR山手線列車內揮菜刀砍4人 包包還搜出「剁骨刀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／西區龍頭灰狼近8戰輸4場 愛德華直批表現爛透了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
西區第一的灰狼近8場比賽僅打出4勝4敗的5成勝率，讓主將愛德華高喊真的爛透了。 路透
西區第一的灰狼近8場比賽僅打出4勝4敗的5成勝率，讓主將愛德華高喊真的爛透了。 路透

在同區的雷霆、金塊、快艇隊近期戰績急起直追下，西區龍頭灰狼隊卻在近日陷入低潮，在今天以9分差距不敵鵜鶘隊後，近8場比賽僅打出4勝4敗的5成勝率，今天猛轟35分的球隊頭號得分手愛德華（Anthony Edwards）直言，球隊現在的表現確實爛透了。

灰狼今年開季靠著嚴密的團隊防守表現，在西區激烈競爭中殺出一條血路登頂，不過近來他們的防守卻連連遭遇挑戰，包括今天以106：117不敵鵜鶘在內，過去輸掉的4場比賽讓對手平均攻下121.3分，尤其今天面對鵜鶘不僅讓對手團隊命中率過5成5，還送出高達30次助攻，防線全面潰堤。

談到球隊近期的表現，灰狼愛德華賽後說：「我們現在必須找到走出困境的方式，現在的表現真的爛透了，大家必須集思廣益解決眼前的問題，但我仍是對於團隊充滿信心，也很清楚我們的能力，以及我們想要成為一支什麼樣的球隊。」

而灰狼總教練芬奇（Chris Finch）也認為，球隊目前打起球來就像是失去目標，「我們現在要找回對於勝利的渴望，自從對國王的比賽以來，我們開始沒有帶著目標在比賽，導致我們無法發揮自己的優勢，從那場比賽後我們就沒有盡全力在打球，一直處在很平庸的狀態。」

灰狼 鵜鶘 Anthony Edwards

延伸閱讀

NBA／不滿「死之踩線」判決 詹姆斯：連史提夫汪達都不會錯看

NBA／狂轟賽季新高44分 愛德華：不想把子彈留在槍膛

NBA／戈貝爾不滿裁判 愛德華：裁判這樣吹碰不了安比德

NBA／關鍵後仰跳投復刻喬丹 愛德華讚隊友防守太強

相關新聞

NBA／西區龍頭灰狼近8戰輸4場 愛德華直批表現爛透了

在同區的雷霆、金塊、快艇隊近期戰績急起直追下，西區龍頭灰狼隊卻在近日陷入低潮，在今天以9分差距不敵鵜鶘隊後，近8場比賽僅...

NBA／AD奮戰43分鐘仍不敵熱火 湖人勝率跌破5成

面臨5成勝率保衛戰的湖人在主場迎戰熱火，戴維斯（Anthony Davis）奮戰近43分鐘，但湖人團隊三分球30投4中，命中率13.3%，終場以96：110輸球，吞下3連敗，勝率正式跌破5成。

NBA／溜馬哈利伯頓下半場發威打爆公鹿 本季5度對決只輸1場

公鹿與溜馬休息一天後再度交手，溜馬主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）再度發威，繳出31分12助攻0失誤的神級數據，率溜馬以142：130擊敗公鹿，收下5連勝。 上半場打完公鹿領先

NBA／勇士小裴頓左腿筋拉傷 將再度缺席數周

勇士隊小裴頓（Gary Payton II）傷癒歸隊只打2場比賽，昨天面對魔術隊時，因左腿筋拉傷提前退場，據消息指出，他將再度缺席數周。 小裴頓去年11月因右小腿傷勢休息一個月，直到年底對上獨行

NBA／KD缺陣小寶兒當奇兵 快艇三星轟85分斷太陽4連勝

太陽今天主場迎戰強敵快艇，杜蘭特（Kevin Durant）仍因傷缺陣。快艇靠著三星合砍85分，終場以131：122擊敗太陽，拉出一波4連勝，太陽也終止4連勝。 首節快艇靠著喬治（Paul Ge

NBA／雷霆連勝東西區龍頭 新秀霍姆葛倫：談爭冠還太早

儘管陣容在NBA排名第2年輕，雷霆隊卻在本賽季成為各隊衝擊冠軍不可忽視的對手，昨天出戰東區龍頭塞爾蒂克隊，球隊一哥亞歷山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。