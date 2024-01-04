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NBA／新控球之神哈利伯頓成公鹿剋星 溜馬找幫手看上席亞康

中央社／ 台北4日電
哈利伯頓繳出31分、12助攻且0失誤成績，這是他本季第6度單場至少10助攻、0失誤的演出，至今無人可及。 路透通訊社
哈利伯頓繳出31分、12助攻且0失誤成績，這是他本季第6度單場至少10助攻、0失誤的演出，至今無人可及。 路透通訊社

印第安納溜馬少主哈利伯頓展現本季聯盟最強控衛身手，今天對戰密爾瓦基公鹿，繳出31分、12助攻且0失誤成績，率隊以142比130獲勝，本季對戰4勝1敗，溜馬儼然成為公鹿剋星。

溜馬、公鹿3天內第2度碰頭，今天輪到溜馬在主場作戰，上半場公鹿以68比66領先，被譽為新一代控球之神的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）第3節送出7次助攻，開啟溜馬一波21比6攻勢，溜馬火力全開，單節轟下47分，前3節結束以113比97反超。

溜馬本季在哈利伯頓帶領下，團隊場均得分126.4分，高居聯盟第1，哈利伯頓出色的組織能力讓球隊進攻更加流暢，近日外媒報導，傳出溜馬有意幫哈利伯頓找幫手，看上多倫多暴龍前鋒席亞康（Pascal　Siakam），若獲得他助陣，溜馬將能創造新的得分點。

暫居聯盟助攻王哈利伯頓今天出賽34分鐘，繳出31分、2籃板、12助攻、3阻攻，且沒有任何失誤，也幫助溜馬連2場擊敗公鹿，兩隊本季5度交手，溜馬戰績4勝1敗。

「我認為身為一支年輕球隊，當你碰上好的隊伍時，你會希望自己能盡可能做好準備。」哈利伯頓表示：「若要成為成熟的球隊，就必須設法隨時保持競爭力，而不能只是因為對手是公鹿。」

值得注意的是，哈利伯頓連10場助攻雙位數，根據美國媒體StatMuse統計，這是哈利伯頓本季第6度單場至少10助攻、0失誤的演出，本季至今無人可及。

公鹿「字母哥」安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo）此役13投8中攻下26分，外加11籃板、8助攻，前一場命中率不到2成的里拉德（ DamianLillard），今天手感稍微回溫、進帳22分次之。

公鹿目前以24勝10敗在東區暫居第2，但其中有4場敗仗來自於溜馬，里拉德坦言，球隊在對上溜馬時，未能發揮水準，「我也不會說，這只是一場例行賽，我們所有的比賽都想要贏下。」

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