NBA／溜馬哈利伯頓下半場發威打爆公鹿 本季5度對決只輸1場

勇士隊小裴頓（Gary Payton II）傷癒歸隊只打2場比賽，昨天面對魔術隊時，因左腿筋拉傷提前退場，據消息指出，他將再度缺席數周。 小裴頓去年11月因右小腿傷勢休息一個月，直到年底對上獨行

2024-01-04 09:48