NBA／溜馬哈利伯頓下半場發威打爆公鹿 本季5度對決只輸1場
公鹿與溜馬休息一天後再度交手，溜馬主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）再度發威，繳出31分12助攻0失誤的神級數據，率溜馬以142：130擊敗公鹿，收下5連勝。
上半場打完公鹿領先2分，第三節哈利伯頓傳出7次助攻，溜馬單節轟進47分，成功把分差拉開到14分。末節哈利伯頓投進3顆三分球，進帳15分，幫助溜馬鎖定勝利。
溜馬團隊送出34次助攻，7人得分上雙。聯盟歷史只有1985年湖人、2017年勇士和今年溜馬場均助攻數破30次，前兩隊最終都奪冠。
公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天攻下26分11籃板8助攻，里拉德（Damian Lillard）23分5助攻，米道頓（Khris Middleton）19分6籃板7助攻。本季公鹿對上溜馬5場例行賽都結束，公鹿只拿下1勝，當時安戴托昆波砍下生涯新高64分，賽後卻發生搶球爭議。
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