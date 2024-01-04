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NBA／勇士小裴頓左腿筋拉傷 將再度缺席數周
勇士隊小裴頓（Gary Payton II）傷癒歸隊只打2場比賽，昨天面對魔術隊時，因左腿筋拉傷提前退場，據消息指出，他將再度缺席數周。
小裴頓去年11月因右小腿傷勢休息一個月，直到年底對上獨行俠隊才回歸，想不到在昨天魔術時，第三節小裴頓防守時突然倒地，受傷的地方變成左腿，他也緊急進入休息室接受治療。
據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，這次傷勢將讓小裴頓缺席數周，對勇士來說是巨大打擊。
小裴頓2021-22賽季場均7.1分3.5籃板1.4抄截，最終幫助勇士奪下冠軍。休賽季和拓荒者隊簽下3年2800萬美元合約，儘管他受傷病影響，勇士季中仍將他交易回來，整季只打22場比賽。本季小裴頓也只出賽16場，平均5.4分3.0籃板1.1抄截。
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