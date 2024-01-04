NBA／當紅炸子雞 雷霆擊敗東西區龍頭

儘管陣容在NBA排名第2年輕，雷霆隊卻在本賽季成為各隊衝擊冠軍不可忽視的對手，昨天出戰東區龍頭塞爾蒂克隊，球隊一哥亞歷山大全場猛轟36分7助攻6籃板，以127：123取勝，這波5連勝包括東西區龍頭灰狼、塞爾蒂克、衛冕軍金塊隊都是手下敗將。

雷霆近年靠交易、精準選秀建構年輕陣容，不僅亞歷山大持續打出問鼎年度MVP的身手，上賽季選秀榜眼霍姆葛倫在新人王之爭的聲勢，更超越馬刺隊溫班亞瑪，加上吉迪、威廉斯、多特穩定成長，開季後戰績始終維持西區前段班。

雷霆昨在主場迎戰近況極佳的東區龍頭塞爾蒂克，打完前3節取得雙位數領先，儘管塞爾蒂克末節在波爾辛吉斯領軍下反攻，雷霆仍靠吉迪、亞歷山大擋下反撲。

亞歷山大在比賽最後階段站上罰球線，場邊響起「MVP」吶喊聲，總教練戴格諾深知子弟兵不會動搖，「我們很有野心，也在背後投入大量工作，現在球員能夠不理會外界眼光，只專注在讓自己變得更好。」

霍姆葛倫拿下14分7助攻4阻攻，強調現在討論是否爭冠還太早，接下來50場比賽仍要多學習。

雷霆成長帶給其他勁旅極大威脅，塞爾蒂克中鋒波爾辛吉斯說：「這支才華洋溢年輕球隊，贏球不僥倖，這次交手肯定是非常棒經驗。」