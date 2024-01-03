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NBA／格林參加詹皇生日趴！勇士教頭曝：禁賽後沒來過球場

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)、詹姆斯(右)感情很好。 法新社
格林(左)、詹姆斯(右)感情很好。 法新社

勇士防守悍將格林（Draymond Green）因場上暴力動作遭聯盟無限期禁賽，將接受心理輔導，經聯盟許可後才能重返球場。他最近被發現出席湖人巨星詹姆斯（LeBron James）的39歲生日趴，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時透露，格林被禁賽後沒來球場團練過。

詹姆斯日前過39歲生日，在洛杉磯舉辦派對，出席嘉賓包含金曲天后碧昂絲、饒舌天王Jay-Z、知名演員唐奇鐸（Don Cheadle）、隊友戴維斯（Anthony Davis）。格林與詹姆斯屬同經紀公司，私下關係很好，當天也出席這場盛會。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，如果格林表現良好，最快在1月下旬回勇士陣中。不過勇士目前戰績16勝17敗，西區第11，格林再不回來，勇士恐怕連附加賽都沒得打。

勇士總教練柯爾今天賽前被問到格林的狀況，他表示只有偶爾發訊息，格林被禁賽後沒到球場訓練過，「他沒來過勇士球場，至少團練時沒出現，他可能有自己來過。」

勇士 LeBron James Draymond Green

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