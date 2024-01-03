NBA／國王沙波尼斯「失誤」大三元送幸福 黃蜂中止11連敗

黃蜂賽前苦吞11連敗，沒想到對上西區勁旅國王竟以111：104贏球，成功止敗。國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）本場比賽得到23分19籃板，但發生11次失誤，形成「另類」大三元。

本場比賽分差幾乎都在個位數，關鍵時刻黃蜂洛齊爾（Terry Rozier）連得9分追到只剩1分落後，隨後黃蜂連2波進攻都得手，接著布里吉斯（Miles Bridges）4罰全中，成功收下勝利。

洛齊爾全場得到34分6助攻，布里吉斯27分5籃板，華盛頓（P.J. Washington）砍下17分。

全場21次失誤是國王本季新高，攻下30分的福克斯（De'Aaron Fox）表示，「我認為是我們自己把球權丟掉的，我不認為他們有做什麼事讓我們失誤，是我們太粗心。」