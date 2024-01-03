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NBA／勇士本季首次先發5人得分上雙 柯瑞飆36分戲耍魔術

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

勇士在主場迎戰魔術，靠著柯瑞（Stephen Curry）單場36分6助攻領軍下，以120：115擊敗魔術，終止近期的3連敗。

勇士開局落後魔術9分，但隨後打出16：3攻勢反擊，再靠保羅（Chris Paul）壓哨三分球，首節打完反而領先2分。第二節戰況拉鋸，柯瑞最後3.1秒完成4分打，但勇士防守太大意，讓魔術哈里斯（Gary Harris）投進三分球，半場打完戰成平手。

第三節勇士將分差拉開到6分，但小裴頓（Gary Payton II）左腿筋拉傷退場。末節魔術一度追上，柯瑞挺身而出，連得5分穩定軍心，隨後穩扎穩打收下勝利。

勇士先發5人得分都達雙位數，本季首見，庫明加（Jonathan Kuminga）得到19分6籃板，湯普森（Klay Thompson）則攻下15分。魔術方面，班切羅（Paolo Banchero）27分11籃板，華格納（Franz Wagner）25分6籃板。

勇士 魔術 Stephen Curry

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