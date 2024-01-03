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NBA／雷霆連挫頂尖勁旅 綠衫軍懷特：全聯盟都苦思對策

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克後衛懷特直言雷霆真的不好打，全聯盟都在苦思對策。 路透
塞爾蒂克後衛懷特直言雷霆真的不好打，全聯盟都在苦思對策。 路透

雷霆隊今天以4分差距險勝塞爾蒂克隊，近期拉出一波5連勝，且包括東西區戰績龍頭以及衛冕軍金塊隊都成為手下敗將，優異表現讓塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）直言，雷霆是一支相當難以防守的球隊，甚至整個聯盟都在尋思如何守下他們。

雷霆過去兩個賽季靠著年輕陣容快速崛起，本季開打後戰績始終穩定維持在西區前段班，近來陣容變得更趨穩定，成為聯盟狀況最火燙的球隊，今天賽前4連勝包括擊敗西區龍頭灰狼隊、衛冕軍金塊，今天又擊敗聯盟戰績龍頭塞爾蒂克，拉出一波難以阻擋的5連勝。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「我們很有野心，也在背後投入大量工作，現在球員能夠不理會外界眼光，只專注在讓自己變得更好，這是很了不起的事。」

今天拿下14分7助攻4阻攻的霍姆葛倫（Chet Holmgren）也說：「連勝說明我們真的依靠團隊打球，大家把幫助球隊贏球看得比任何事情都重要，但還有很長的一段路要走。」

雷霆成長確實對聯盟強權造成極大威脅，今天拿下34分的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）說：「他們贏球並不是僥倖，毫無疑問是一支優秀隊伍，我們必須從中記取教訓。」

塞爾蒂克 雷霆

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