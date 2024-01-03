NBA／開賽被溫班亞瑪賞火鍋 莫蘭特顏扣討回來率灰熊取勝
近期同樣處在連敗低潮的灰熊、馬刺隊今天交手，也是灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）生涯首度與馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）對決，儘管開賽後溫班亞瑪就賞給莫蘭特一記麻辣鍋，但第4節莫蘭特不僅在溫班亞瑪防守下爆扣討回顏面，全場更繳出26分10助攻幫助灰熊以106：98賞給馬刺3連敗。
灰熊在近日迎回主控莫蘭特後戰績一度好轉，不過日前碰上快艇、國王等聯盟前段班球隊卻接連碰壁，尤其莫蘭特表現也大受影響，兩場比賽命中率都不及4成，得分也未超過20分。
今天灰熊在主場出戰馬刺，也是莫蘭特生涯首度與溫班亞瑪交鋒，不過開賽後溫班亞瑪隨即展現優異封阻能力，接連賞給莫蘭特與傑克森（Jaren Jackson Jr.）麻辣鍋，首節馬刺也在他帶領下，一度取得領先。
但接下來灰熊也找回進攻狀態，先是老將羅斯（Derrick Rose）與肯納德（Luke Kennard）、傑克森在第2節初攜手拉出一波10：2的攻勢逆轉戰局，第3、4節節再由貝恩（Desmond Bane）、莫蘭特攜手拉開差距，其中莫蘭特還在第四節剩下9分多鐘時，在溫班亞瑪防守下完成爆扣，成功討回顏面，最終灰熊也以8分差距成功止敗。
灰熊今天以莫蘭特攻下26分10助攻5籃板表現最佳，貝恩則有24分進帳，馬刺溫班亞瑪攻下全隊最高的20分外帶7籃板4阻攻，替補上陣的強森強森（Keldon Johnson）則有19分6籃板。
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