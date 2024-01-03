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NBA／公牛好消息！ 拉文最快6日對黃蜂傷癒復出

中央社／ 台北3日電
公牛教頭唐納文今天表示，拉文最快有機會在6日主場對戰夏洛特黃蜂比賽復出。 路透
公牛教頭唐納文今天表示，拉文最快有機會在6日主場對戰夏洛特黃蜂比賽復出。 路透

芝加哥公牛明星後衛拉文因傷缺陣逾1個月，近期頻頻陷入交易傳聞，教頭唐納文今天表示，拉文最快有機會在6日主場對戰夏洛特黃蜂比賽復出。

兩度入選NBA全明星賽、28歲拉文（Zach LaVine），自去年11月29日後就因右腳痠痛未再出賽，本季出賽18場，場均貢獻21分，命中率44.3%，三分球命中率33.6%，3項數據都是自2017-18賽季因傷出賽數銳減以來最差的數據，而公牛傳出持續探詢將拉文交易出去的可能性。

公牛球團昨天宣布，將拉文下放至發展聯盟附屬球隊風城公牛進行恢復性訓練，美國媒體ESPN報導，公牛今天客場出戰費城76人，總教練唐納文（Billy Donovan）賽前表示，如果拉文恢復狀況不錯，有機會在下週復出，且最快有可能在6日主場與黃蜂隊比賽歸隊。

「我不確定確切日期。」唐納文表示：「不過以拉文恢復狀況，已經能夠應付目前的菜單，復原情況很不錯，預計4日還會再與風城公牛進行1次訓練。」

在拉文受傷之前，公牛開季打出5勝14敗，而在今天賽前，拉文缺席的15場比賽中，公牛戰績卻有不一樣變化，近期繳出10勝5敗成績。

面對拉文歸隊在即，唐納文表示，相信拉文可以很快適應球隊，「我認為拉文看到我們打球方式，球隊正在做的事情，而拉文也想有所貢獻，讓球隊變得更好。」

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