NBA／克拉克森首度大三元 爵士擊敗獨行俠

中央社／ 台北2日電
爵士克拉克森（Jordan Clarkson）。 美聯社
爵士克拉克森（Jordan Clarkson）。 美聯社

美國職籃（NBA）猶他爵士後衛克拉克森（Jordan Clarkson）今天從替補出發，繳出「大三元」20分、10籃板、11助攻，率隊以127比90擊敗達拉斯獨行俠。

爵士隊史前次有球員在例行賽締造「大三元」，已經要追溯至2008年的布瑟（Carlos Boozer），而替補球員繳出「大三元」更是超過40年，由伊頓（MarkEaton）於1983年2月5日創下的紀錄，當時他攻下12分、14籃板、12阻攻。

過去生涯從未拿過大三元的克拉克森，此役從替補出發，合計上場27分鐘，貢獻「大三元」20分、10籃板、11助攻，外帶1次抄截，「對我來說意義非凡，尤其我是陣中最資深的球員，打破這個紀錄真的很瘋狂。」他提到，曾經與布瑟一起同隊奮戰，「所以感覺很棒，這將是我生涯非常酷的里程碑。」

終場前2分29秒抓下本場第10個籃板球，克拉克森回憶，「那時候我們進攻端幾乎沒有失手，所以在拿到第10個籃板球前，我的心情一直都很緊張。」他甚至向總教練哈迪（Will Hardy）開玩笑說，可能把球直接投向籃框，並嘗試抓1個籃板球，「教練也希望我搶到籃板球，這樣就能把我換下場。」

除了克拉克森繳出「大三元」外，爵士豐泰奇歐（Simone Fontecchio）攻下全場最高24分，馬卡南（Lauri Markkanen）則挹注17分；獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）繳出19分、14助攻，傷癒復出的厄文（Kyrie Irving）則是14分、9籃板。

爵士

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