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NBA／「熟悉的雷納德最對味」 喬治：很值得信賴

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷納德復出再度與喬治聯手飆分。 美聯社
雷納德復出再度與喬治聯手飆分。 美聯社

快艇在今天迎回球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard），他也在回歸首戰就達成生涯1萬3000分里程碑，並幫助快艇以121：104擊敗人手不足的熱火，收下3連勝，將去年底的氣勢延續到2024年。

快艇在去年12月打出11勝2敗的佳績，其中輸球的2場比賽雷納德都因傷缺陣，而在2024年的首場比賽，快艇也總算迎回球隊一哥，在今天出戰熱火的比賽中，雷納德上場34分鐘拿下24分5助攻6籃板4抄截，並且達成生涯1萬3000分的里程碑，率領快艇以17分差距擊敗熱火，收下3連勝。

對於自己健康的回到快艇陣中，並在歸隊首戰就幫助球隊取勝，雷納德說：「這才是健康的我們該有的表現，我們每個人都拿出最好的表現，並且不停地分享球權，接著把球投入籃框，同時我們還打出出色的防守。」

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）則是透露，其實這場比賽仍是給雷納德設下上場時間限制，不過可以感覺到他的身體狀態確實很棒，攻下23分的喬治（Paul George）也說：「很高興我們的先發得分後衛回到陣中，他在場上做了一些不容易被注意的小細節，他真的很值得信賴，他看起來還是那個我們熟悉的雷納德。」

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