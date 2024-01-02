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NBA／開心沒被湖人選中 熱火新秀：我想離開南加州

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火新秀哈克斯。 路透
熱火新秀哈克斯。 路透

熱火新秀哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）打出超齡表現，目前在官方新秀榜高居第3。哈克斯是出生於南加州的墨西哥裔球員，他近日受訪時聲稱，很慶幸沒被家鄉球隊湖人和快艇選走。

哈克斯效力NCAA加州大學洛杉磯分校（UCLA）4年後，參加2023年NBA選秀，被熱火隊以第18順位選進，本季場均13.7分3.9籃板2.6助攻，投籃命中率50.6%，三分命中率36.5%。值得一提的是，握有17順位的湖人錯過哈克斯，選擇後衛希菲諾（Jalen Hood-Schifino）。

哈克斯近日接受太陽哨兵報（Sun Sentinel）訪問時透露，「我當時就想離開南加州，我就是想走出舒適圈，體驗一些新東西。我不想成為那種會說『我想一輩子都待在南加州』的人。這就是為什麼我對加盟邁阿密感到開心，這裡完全是新地方，每個人都在競爭，非常不一樣。」

熱火今天作客快艇，這是哈克斯本季首度回家鄉打球，他表示，「我在邁阿密很開心，離開家鄉成為真正的成年人。這太酷了，不像以前離爸媽家只有45分鐘路程。」

哈克斯來自UCLA。 路透社
哈克斯來自UCLA。 路透社

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